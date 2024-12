Memphis viaggia, contro Brooklyn raccoglie la quarta vittoria consecutiva e la decima nelle ultime undici salendo al secondo posto della Western Conference dietro solo agli Oklahoma City Thunder. A trascinare i Grizzlies, come al solito, Ja Morant, anche contro i Nets autore di una prestazione da sottolineare (28 punti, 10 assist e 7 rimbalzi con 10/19 al tiro). Ma a far notizia – vien da dire ancora una volta – sono i suoi comportamenti un po’ sopra le righe, che in questa occasione lo hanno visto coinvolto in uno scontro verbale con l’allenatore di Brooklyn Jordi Fernandez. Inizia tutto sul finire del primo tempo: Morant segna sulla sirena del secondo quarto i due punti che portano Memphis avanti 30-20. È caldissimo, perché di quei 30 punti dei suoi Grizzlies, 16 li ha segnati lui nel solo secondo quarto. Così, passando davanti alla panchina avversaria, dedica un lunghissimo sguardo di sfida a coach Jordi Fernandez. “Non ho detto nulla. Se si guardano le immagini mi si vede soltanto ripetere ‘Yeah, yeah, yeah’. Ero carico, pieno di energia, avevo appena segnato un buzzer beater. Se poi la gente si offende per uno ‘yeah’ il problema è loro. Io li stavo solo trollando, volevo mandarli un po’ fuori giri. E ci sono riuscito”, ha raccontato Morant nel dopo partita. Ma qualche parola in più, da parte della superstar di Memphis, è arrivata nei momenti finali dell’incontro. E in quel frangente, a prendere le difese di coach Fernandez, è arrivato anche Dennis Schroder, trattenuto dal suo stesso allenatore prima che il suo intervento potesse degenerare in uno scontro fisico (con anche Taylor Jenkins a richiamare Morant e a provare a far da pompiere).