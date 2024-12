I Golden State Warriors avevano cominciato la stagione vincendo 12 delle prime 15 partite, ma da lì in poi si sono bloccati in una spirale che li ha portati a perdere sette delle ultime nove gare, tra cui anche il quarto di finale della NBA Cup contro gli Houston Rockets in maniera rocambolesca. La dirigenza guidata dal GM Mike Dunleavy Jr. ha deciso di correre ai ripari e di muoversi sul mercato: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, gli Warriors sono in serie conversazioni con i Brooklyn Nets per acquisire il veterano Dennis Schröder, con la trattativa già in fase avanzata per concludersi presto non appena il giocatore potrà essere scambiato (a partire da domenica 15 dicembre). In questa stagione il tedesco sta viaggiando a 18.4 punti e 6.6 assist di media con il 45.2% dal campo e il 38.7% da tre su 6.5 tentativi a partita, pur con prestazioni in calo rispetto a un inizio di stagione sfavillante. Secondo quanto riportato, a Golden State andrà anche una seconda scelta al Draft, mentre ai Nets finirà il contratto dell’infortunato De’Anthony Melton (fuori per il resto della stagione) e tre seconde scelte al Draft. Gli Warriors aggiungono così un playmaker dinamico in grado di creare attacco nei minuti in cui Steph Curry va a sedersi e di offrire esperienza nel backcourt.