NBA, Danilo Gallinari: superata quota 8.888 punti in NBA. VIDEO

Con i 21 punti ai Golden State Warriors, Danilo Gallinari ha superato quota 8.888 punti in carriera. Un numero speciale per lui che è nato l’8/8/88 e da sempre scende in campo ricordando la sua data di nascita. Il numero 8 di OKC ha anche dato spettacolo con un assist no-look per Steven Adams, guidando ancora una volta i Thunder al successo

Secondo la cultura cinese l’8 è il numero fortunato per eccellenza, avendo una pronuncia simile alla parola fa che significa salute, fortuna e prosperità. Per Danilo Gallinari, però, l’8 è il numero del destino: essendo nato l’8 agosto del 1988 (8/8/88), da sempre il Gallo veste solo quel numero tanto in Italia quanto in NBA. Per questo anche l’account Twitter degli Oklahoma City Thunder ha celebrato il superamento di quota 8.888 punti in carriera in NBA: a Gallinari ne servivano 17 per raggiungere il suo numero preferito (celebrato anche sul suo account Twitter: @gallinari8888) e alla fine ne ha messi 21, miglior marcatore dei suoi nella sfida interna ai Golden State Warriors. Per OKC si tratta della quarta vittoria su sei gare disputate tra le mura amiche, tutt’altra storia rispetto allo 0-3 accumulato in trasferta. Gallinari ha anche dato spettacolo con un assist no-look per la schiacciata di Steven Adams, contribuendo con tre passaggi vincenti ai 30 accumulati dai suoi nel successo sugli Warriors.