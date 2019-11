10/15 ©Getty

MEMPHIS GRIZZLIES-DALLAS MAVERICKS 122-138 | Non passa giorno senza che Luka Doncic continui a meravigliare tutti con il suo talento. In back-to-back dopo la sconfitta interna coi Knicks e senza Kristaps Porzingis per non sovraccaricare le sue ginocchia, il rookie dell’anno in carica ha smantellato Memphis con 24 punti, 14 rimbalzi e 8 assist in tre quarti, sedendo per tutta l’ultima frazione con la gara ormai in ghiaccio

IL TABELLINO DELLA PARTITA