NBA, Minnesota-Denver, sfida tra squadre vincenti a Ovest: SEGUI IL LIVE

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: IL TABELLINO

Gary Harris, Will Barton, Jamal Murray, Paul Millsap e Nikola Jokic il quintetto di partenza per Denver, risponde Minnesota (che deve ancora fare a meno di Jeff Teague) con Treveon Graham, Andrew Wiggins, Jarrett Culver, Robert Covington e Karl-Anthony Towns. A dettare subito il ritmo della partita il duello diretto Karl-Anthony Towsn e Nikola Jokic, che si scambiano canestri in apertura (7 punti per il primo, 5 per il secondo già nei primi minuti). A prendersi il palcoscenico poi ci pensa Jamal Murray: la guardia di Denver segna i primi 5 tiri della sua gara ed è il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra a tabellino (suoi 12 dei primi 19 punti dei Nuggets).

La preview dell'incontro

Si aspettano scintille sotto canestro nella sfida tra i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets. Si incontrano infatti due dei centri più dominanti della NBA, Karl-Anthony Towns e Nikola Jokic, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di NBA. Il lungo dei T'Wolves è rientrato dopo la squalifica per la rissa con Joel Embiid ed è reduce dalla doppia doppia da 20+14 con cui ha contribuito al successo sui Golden State Warriors. Jokic, dopo un inizio di stagione non esaltante, è stato invece decisivo nell'ultima uscita dei Nuggets segnando 26 punti, compreso il canestro della vittoria sui Philadelphia 76ers. Nel backcourt spicca invece il confronto tra Andrew Wiggins (40 punti contro Golden State) e Jamal Murray (22 con 11 assist nella ultima gara). Denver arriva nel Minnesota sulla scia di tre vittorie consecutive e con il secondo miglior record a Ovest dietro ai Lakers (6 vinte, 2 perse). Fanno peggio solo di poco i Timberwolves che hanno con un record di 5-3 occupano però attualmente l'ottava posizione nella Western Conference. L'ennesima dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, del grande equilibrio ad alto livello sulla costa occidentale.