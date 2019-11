NBA, Toronto perde i veterani: Lowry fuori due settimane, Ibaka out

Brutte notizie per i campioni in carica: Kyle Lowry e Serge Ibaka si sono infortunati nella partita contro New Orleans e salteranno almeno le prossime due settimane, con lo spagnolo che potrebbe rimanere fuori anche molto di più. Per entrambi non ci sarà l’occasione di sfidare Kawhi Leonard a Los Angeles

I Toronto Raptors hanno cominciato benissimo la stagione della difesa del loro titolo, conquistando sei vittorie nelle prime otto gare di regular season. Nel prossimo mese però potrebbero fare improvvisamente più fatica: nella vittoria contro i New Orleans Pelicans, infatti, si sono infortunati due veterani come Kyle Lowry e Serge Ibaka, membri fondamentali della squadra che lo scorso anno ha vinto l’anello. Il primo si è fratturato la falange distale (la falangetta) del pollice sinistro e ne avrà almeno per due settimane, prima di essere esaminato di nuovo dallo staff dei Raptors. Il leader di Toronto salterà così la prima sfida all’ex compagno Kawhi Leonard prevista per la notte tra lunedì e martedì. Per Ibaka invece i tempi sono ancora più lunghi: il lungo spagnolo si è procurato una brutta distorsione alla caviglia destra e rimarrà fuori a tempo indeterminato, pur continuando a essere monitorato dallo staff durante la trasferta sulla costa ovest. I due insieme portavano in dote quasi 36 punti a partita (21.8 il playmaker e 14 il lungo) che dovranno essere assorbiti dai loro compagni: Fred VanVleet e Marc Gasol dovranno prendersi più responsabilità per supportare il primo violino della squadra Pascal Siakam.