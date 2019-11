NBA, Gordon Hayward infortunato: frattura della mano per l’ala dei Boston Celtics

C’è una buona e una cattiva notizia in casa Boston Celtics. La buona è la miglior prestazione dell’anno sul campo dei San Antonio Spurs, conquistando la settima vittoria consecutiva con il massimo in stagione per punti in un quarto (39), in un tempo (72) e a fine gara (135). Quella cattiva, però, è che a farne le spese è stato Gordon Hayward: l’ala si è infatti procurata una frattura nella mano sinistra in uno scontro con LaMarcus Aldridge al termine del primo tempo e potrebbe averne anche per un mese, specialmente se dovesse sottoporsi a operazione chirurgica come appare probabile anche per risolvere definitivamente il problema. Un vero peccato per un giocatore che in questo inizio di stagione era sembrato tornare ai suoi livelli con la maglia di Utah — 18.9 punti, 7.1 rimbalzi e 4.1 assist di media con il 55.5% dal campo e il 43.3% da tre —, anche se ovviamente si tratta di un infortunio minore rispetto a quello di due anni fa all’esordio. “Non è neanche lontanamente paragonabile a quello di due anni fa, tornerà tra qualche settimana o un mese, o quello che servirà” ha detto coach Brad Stevens dopo la partita. “Gli ho detto di rimanere a testa alta, perché è l’unica cosa che puoi fare. Ha lavorato duro e tornerà in buona forma, facendosi trovare pronto quando rientrerà. Ora deve incoraggiare i nostri esterni in uscita dalla panchina a farsi trovare pronti per aiutarci a vincere ogni sera”.