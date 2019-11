NBA, risultati della notte: Boston fa 8 vittorie in fila, Melli e Belinelli ancora ko

17/18 ©Getty

Il ritorno in campo di Draymond Green non cambia di molto la sostanza dei Golden State Warriors: palla a D’Angelo Russell e poi vada come vada. E il più delle volte va male (2-9 il record, il peggiore di tutta la NBA), nonostante il playmaker ci metta tutto quello che ha come dimostrato in un primo quarto in cui ha segnato 16 punti in fila, prima di chiudere con 33 e 8 assist. Non abbastanza per superare una squadra completa come i Jazz, capaci di tenere tutti i suoi compagni sotto gli 11 punti a testa

