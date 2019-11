10/10 ©Getty

1° POSTO | JAMES HARDEN, HOUSTON ROCKETS | Sì, il giocatore votato all’unanimità è ovviamente il Barba – in lunetta in questo inizio di stagione ben 15 volte a partita e letteralmente in grado di scegliere come e quando costringere al fallo il proprio avversario diretto. Il suo movimento è diventato il più imitato della Lega, infilando le braccia sotto le mani del difensore e dirigendosi poi direttamente a tirare i liberi. Il contatto lo genera lui, ma per gli arbitri diventa difficile non fischiare: atteggiamento che lo porta di diritto direttamente al primo posto in classifica, anche stando alle indicazioni di tanti appassionati NBA