Mentre continua la guerra a parole tra l’insider NBA di ESPN Shams Charania e l’agente di Jimmy Butler Bernie Lee (quest’ultimo aveva bollato come “menzogne” gli scoop del primo, che ha confermato invece “al 1000%” ogni indiscrezione), la superstar di Miami è sceso in campo nella notte e ha contributo – con 11 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, ma solo 8 tiri – alla quarta vittoria in fila dei suoi Heat. Ma a far parlare, ancor più della sua prestazione, è stato il colore dei suoi capelli, mutevole e cangiante come non mai nell’ultimo periodo. Dato che Butler non è nuovo a utilizzare le sue chiome per divertirsi alle spalle di giornalisti e addetti ai lavori (i suoi look al Media Day hanno tenuto banco per due anni consecutivi), alcuni hanno visto nei colori della capigliatura del n°22 degli Heat un indizio di mercato. Perché nelle ultime gare Butler è sceso in campo con le treccine di color giallo (un omaggio ai Golden State Warriors?), blu (Mavs?), rosso (Rockets) e ora arancione (Suns?), non a caso le quattro squadre – le due texane, più Golden State e Phoenix – segnalate da Charania come quelle gradite al giocatore in caso di cessione da parte di Miami.