NBA, Lakers: Davis gioca infortunato, LeBron lo esalta: "Ha dimostrato carattere"

Prosegue il grande avvio di stagione dei Lakers, che nella notte hanno centrato l’ottava vittoria su dieci partite contro Phoenix (123-115). Ancora una volta protagonista è stato il nuovo arrivato Anthony Davis, che ha contribuito al successo con una prestazione da 24 punti e 12 rimbalzi, nonostante sia sceso in campo con un problema alla spalla destra. AD ha anche ricevuto un duro colpo alle costole nel primo quarto di gioco, ma è rimasto comunque in campo, venendo poi medicato con una fasciatura durante l’intervallo. LeBron James (19 punti e 11 assist) a fine partita ha voluto sottolineare lo spirito di sacrificio del compagno: “Voleva giocare e lo ha fatto. La grinta che ha dimostrato scendendo in campo infortunato non lascia ragioni a nessuno di noi per restare fuori in situazioni simili”. Davis ha ringraziato LeBron: “Come ha detto volevo assolutamente giocare – ha spiegato - è dura per me restare a guardare. Voglio sempre dare tutto sul parquet per aiutare la squadra a vincere, so qual è il nostro obiettivo e quello che stiamo costruendo, e più gioco più passi possiamo fare verso questo obiettivo”. I Lakers giocheranno ora in back-to-back contro Golden State, e le condizoni di Anthony Davis andranno valutate prima di decidere se mandarlo in campo o tenerlo a riposo. Dwight Howard, in una inedita veste da saggio, predica calma: “Non è importante che AD si sforzi ora – ha detto il centro, protagonista di un ottimo avvio di stagione - ci lasci pure fare tutto il lavoro sporco. Deve preservare il suo corpo, quello che conta è che arrivi integro e in forma ai playoff”. Chi resterà sicuramente a riposo è Rajon Rondo, che ha fatto il suo debutto in stagione contro Phoenix dopo il problema al polpaccio, chiudendo con 5 punti, 7 assist e 6 rimbalzi in 14 minuti, ma che non ha ancora l'ok dei medici per giocare in back-to-back. Sembra perfettamente recuperato dall'infortunio invece Kyle Kuzma, alla miglior prestazione stagionale contro Phoenix dopo aver saltato le prime quattro partite: 23 punti per lui con due bombe decisive nel quarto quarto. Chi ci sarà sicuramente nel back-to-back contro gli Warriors è LeBron James, che non vuole sentir parlare di load management, ma che invece - dopo le sofferenze dello scorso anno - vuole godersi al massimo l'incoraggiante avvio di stagione giallovioa. Anche con un bicchiere di vino e un sigaro insieme a un'altra leggenda dei Lakers come James Worth, come ha scritto su Twitter dopo la partita.