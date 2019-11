3/19 ©Getty

Da sottolineare anche l’ennesima ottima prova dei Suns in questo convincente avvio di stagione: il canestro di Devin Booker (21 punti totali) a tre minuti e mezzo dalla sirena ha momentaneamente regalato il +2 a Phoenix, prima del crollo contro le tre triple in fila firmate dai Lakers - una di LeBron, due di Kuzma. Il colpo di grazia per Phoenix in una partita in cui i gialloviola hanno dominato in area (ben 70 punti nel pitturato) e distribuito 39 assist su 51 canestri: essere rimasti a contatto per tutto il match non è roba da poco