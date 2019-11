Il rookie scelto alla n°2 da Memphis all'ultimo Draft aveva già dimostrato contro Brooklyn di essere un giocatore che non si tira indietro e a cui non trema la mano nei finali di gara. Questa notte a Charlotte è arrivata l'ennesima conferma: sul 117-117, quando il pallone pesava di più, Ja Morant ha segnato il primo canestro allo scadere, della sua carriera - quello che a 7 decimi dalla sirena ha regalato il successo in volata ai Grizzlies