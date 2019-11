NBA, Doc Rivers, furia con gli arbitri: Austin chiede il tecnico e fa espellere suo padre

Con Houston sopra di 8 a un minuto e mezzo dalla fine, l’allenatore dei Clippers Doc Rivers si infuria con gli arbitri e il figlio – in campo coi Rockets – inizia a chiedere insistentemente un fallo tecnico per il padre. Finché gli arbitri non solo lo accontentano, ma addirittura decidono per l’espulsione di papà Rivers, mandandolo in anticipo a prendere la via degli spogliatoi. “L’ho visto mille volte, sapevo che sarebbe successo: quando inizia a sbattere le palpebre degli occhi così velocemente, so che il suo livello di adrenalina sta raggiungendo soglie di guardia. Allora ho iniziato a dire all’arbitro di punirlo, e loro lo hanno fatto. Fuori!”, il commento ironico del figlio nel post partita, poi fatto seguire anche da un messaggio su Twitter ancora più divertente: “Welp… la festa del Ringraziamento quest’anno sarà davvero strana…”.