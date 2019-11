1/13 ©Getty

JOAKIM NOAH, 6.4 MILIONI DI DOLLARI PER ALTRI TRE ANNI DAI NEW YORK KNICKS | A New York continua ad allenarsi, in attesa che qualcuno bussi alla sua porta per farlo tornare per l’ennesima volta su un parquet NBA. Nel frattempo Joakim Noah continua a incassare dai Knicks i residui del contratto faraonico che ottenne dopo essere andato via dai Bulls: ben 6.4 milioni di dollari all’anno per altre tre stagioni