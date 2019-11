NBA, Carmelo Anthony firma con Portland: contratto di un anno non garantito

Cosa può dare e non può dare Anthony ai Blazers

Per i Blazers si tratta comunque di una scommessa a costo zero: il contratto è solamente di un anno al minimo salariale (2.4 milioni di dollari) e non è garantito, perciò Anthony può essere “tagliato” dal roster senza alcun costo aggiuntivo in ogni momento. Melo era probabilmente la miglior opzione disponibile sul mercato dei free agent tra le ali, ruolo in cui la squadra di coach Terry Stotts (che ha parlato direttamente con lui prima della firma) ha faticato ha trovare produzione da parte dei suoi giocatori — senza considerare gli infortuni che hanno colpito il reparto lunghi, in particolare Zach Collins che ne avrà almeno per 4 mesi. Anthony porta in dote gli oltre 25.000 punti realizzati nella sua illustre carriera NBA, anche se nelle stagioni a Oklahoma City e Houston era sembrato in netto declino rispetto ai suoi giorni migliori (28.7 punti di media nel 2012-13 con la maglia dei New York Knicks). Con CJ McCollum in difficoltà al tiro (40% dal campo e 31% da tre) e solo altri tre giocatori in doppia cifra di media (Whiteside, Hood e Simons), i Blazers hanno disperato bisogno di qualcuno che sappia fare canestro e tolga pressione dalle spalle di Lillard: la chiave sta nel vedere se Anthony sarà sostenibile anche nella metà campo difensiva e se la sua presenza — comunque avallata da Lillard prima di procedere alla firma — non sarà una distrazione troppo grande per il resto della squadra.