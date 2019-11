Il contratto appena firmato con i Blazers è al minimo salariale e non è garantito, ma per Carmelo Anthony i soldi sono davvero l’ultimo dei problemi: nei suoi 15 anni in NBA l’ex giocatore dei Knicks infatti ha raccolto oltre 200 milioni di dollari. Una cifra che lo pone al secondo posto della classifica all-time per dollari incassati in carriera tra le small forward che hanno calcato i parquet della Lega: questa la lista completa