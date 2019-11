Un inizio di stagione da incorniciare per il Barba: 39.5 punti di media, sette vittorie in fila per Houston nonostante i tanti infortunati e una serie di prestazioni mai viste prima negli ultimi 55 anni in NBA. Una lunga serie di record per Harden, intenzionato a riprendersi il titolo di MVP e a conquistare anche qualcosa di più importante