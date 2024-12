Con i due lunghi di rotazione della squadra, Isiah Jackson e James Wiseman, fuori a lungo termine per via di infortuni al tendine d'Achille, gli Indiana Pacers scelgono di andare sul mercato e sacrificando una possibile seconda scelta futura "pescano" dai Miami Heat Thomas Bryant, per dare minuti di riposo a Myles Turner e aggiungere un big un po' più interno alla loro rotazione. Lo scambio potrà essere effettivo solo da domenica, ma l'accordo tra le due franchigie è già stato trovato. Per Bryant si tratta di una sorta di ritorno a casa, visto che al college aveva indossato la maglia degli Hoosiers prima di essere scelto al secondo giro dai Lakers nel 2017. In gialloviola aveva iniziato la sua carriera NBA, prima di giocare 4 stagioni agli Washington Wizards, disputare l'annata 2022-23 ancora tra i Lakers e i Nuggets per poi trovare casa a Miami, dove quest'anno stava contribuendo con circa 4 punti e 3 rimbalzi di media in 11 minuti a sera. Ora per lui una nuova avventura a Indianapolis.