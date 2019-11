LeBron James ha dominato in lungo e in largo nella gara contro gli Atlanta Hawks. Sul finire del secondo quarto, però, un veterano dalle grandi doti di ball handler come Evan Turner ha avuto la meglio sul n°23 gialloviola, con un repentino cambio di direzione dietro la schiena che ha mandato per terra perfino “King” James. Una giocata da raccontare ai nipotini…