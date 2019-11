NBA, il debutto di Kawhi Leonard e Paul George: l'analisi di Crespi e Bonfardeci.VIDEO

Prima partita insieme vincente per Kawhi Leonard e Paul George, entrambi alla prima stagione in maglia Clippers: contro Boston è arrivato un successo all'overtime. Buone prestazioni per il numero 13 e il numero 2: George ha chiuso con 25 punti e 8 assist, Leonard si è fermato a 17 punti, ma è stato protagonista delle giocate decisive della partita, con una clamorosa schiacciata nel finale dei tempi regolamentari e la stoppata sulla sirena del supplementare ai danni di Kemba Walker. Francesco Bonfardeci e Marco Crespi analizzano questo attesissimo debutto