La classifica settimanale dei quattro momenti più divertenti dell'ultima settimana: la reazione ai liberi sbagliati da Antetokounmpo è tutta da ridere, così come la gestione del contropiede del n°0 dei Rockets. Incursione anche in Cina per seguire uno dei grandi protagonisti della rubrica curata da Shaq: Lance Stephenson continua a essere sé stesso anche in Cina