NBA, LeBron James non riesce a dormire a Memphis: troppo rumore al FedExForum. VIDEO

Recuperare durante un back-to-back in trasferta è una delle cose più complicate da affrontare per un giocatore NBA. Avere cura del proprio corpo, non sprecare energie e cercare il più possibile di accumulare ore di sonno per rimuovere stanchezza e stress. Lo sa bene LeBron James, che alla 17esima stagione NBA è da tempo un esempio per cura dei dettagli e del corpo. Durante la trasferta a Memphis però, le cose non sono andate per il verso giusto per il n°23 dei Lakers: dopo il successo conquistato a Oklahoma City infatti, i gialloviola sono subito ripartiti per il Tennessee cercando per quanto possibile di recuperare ore preziose di riposo. Arrivati in hotel (a due passi dal FedExForum), i giocatori hanno provato a prendere sonno in attesa della gara contro i Grizzlies. Tentativo vano per James, che sui social ha prima postato un tweet e poi un video su Instagram per testimoniare quanto fosse complicato provare a chiudere occhio con il trambusto che c’era in città. Fuori dall’arena infatti si stava svolgendo un evento in concomitanza con la partita tra l’università di Memphis e quella del Mississippi - un’occasione per far festa che LeBron non ha particolarmente gradito. Nonostante questo, le cose si sono risolte nel modo migliore per il n°23 dei Lakers: 30 punti a referto e settima vittoria in fila per la squadra di Los Angeles. Anche con poche ore di sonno, James ha dimostrato ancora una volta di non perdere la lucidità.