Finale di primo tempo con brivido per i Grizzlies, che trattengono il fiato dopo una penetrazione finita con una rovinosa caduta addosso a un fotografo da parte del miglior rookie di questo primo mese: Morant è uscito malconcio dallo scontro, portato a braccia nello spogliatoio. Un po’ di riposo però è bastato per permettergli di tornare sul parquet: per lui 19 punti e 10 assist, non abbastanza per evitare il quarto ko in fila di Memphis