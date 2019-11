NBA: Richard Jefferson ha rifiutato i Knicks e preferito il ritiro, ma non è vero

Una polemica sterile, una delle mille discussione che nascono attorno a una delle franchigie più chiacchierate dell’intera NBA. Tanto è bastato però per infastidire i Knicks al punto da rilasciare un comunicato ufficiale in cui fare chiarezza: “Non è vero che i New York Knicks hanno offerto a Richard Jefferson un contratto nel 2018 o nel 2019”. Una smentita a cui RJ ha replicato come al solito con il sorriso, rilanciando e alzando la posta: “2020 sto arrivando”, con tanto di risata per sdrammatizzare. Non hanno perso tempo i Cleveland Cavaliers allora, che hanno colto la palla al balzo per “chiarire” anche loro qualcosa: “È vero che Richard Jefferson è diventato campione NBA con Cleveland nell’estate del 2016”. Il modo migliore per accoglierlo a poche ore dal suo ritorno in città, al seguito di Brooklyn impegnata alla Quicken Loans Arena. Un commento ironico per continuare a prendere in giro i Knicks, che avrebbero ben altro a cui pensare, ma si preoccupano di fare chiarezza anche quando non sarebbe necessario.