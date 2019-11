Look particolare per Kristaps Porzingis, che si è presentato all'American Airlines Center di Dallas prima della partita con i Clippers sfoggiando sul petto il faccione disegnato di Boban Marjanovic. Il serbo, arrivato anche lui quest'anno ai Mavs, è un giocatore di culto nella NBA per le sue dimensioni e la sua simpatia. Curiosità: Marjanovic e Porzingis sono i due giocatori più alti della lega, con i 223 cm di Marjanovic e i 221 del lettone