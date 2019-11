NBA: Anthony Davis da record, il suo è il miglior esordio da ex di sempre. CLASSIFICA

1/5 ©Getty

ANTHONY DAVIS - 41 PUNTI CON I LAKERS A NEW ORLEANS | Non poteva chiedere di più il n°3 dei Lakers a una partita vinta in volata grazie alle sue giocate (non solo punti) e in rimonta dopo essere stati sotto in doppia cifra nell’ultimo quarto. Il modo migliore per vendicare un rapporto finito male come quello con i Pelicans, davanti a un pubblico che lo ha fischiato invano per 48 minuti: alla sirena finale sono 41 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi con il 50% dal campo. La sua miglior partita in maglia Lakers, arrivata nel momento più adatto