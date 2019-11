NBA, risultati della notte: Anthony Davis vince da ex a New Orleans, 9 in fila per i Bucks

20/26

Un record (personale) lo stabilisce anche Pascal Siakam, il top scorer della serata per Toronto: con le 5 triple a segno, su otto tentativi, eguaglia il suo massimo in carriera: alla fine per lui ci sono 31 punti e 8 rimbalzi. Si tratta del settimo trentello stagionale per il giocatore del Camerun, che ne aveva messi a segno cinque in tutta la sua carriera prima del via di questa stagione. Career high in casa Raptors anche per OG Anunoby, non per punti (13) ma per rimbalzi (12)

