Come Antetokounmpo ha conquistato il mid-range

Può un giocatore capace di vincere il premio di MVP NBA (nel 2019) e di bissarlo l’anno successivo (nel 2020) continuare a migliorare? Se risponde al nome di Giannis Antetokounmpo la risposta è sì, e a quasi cinque anni di distanza dal secondo riconoscimento che lo incoronava come miglior giocatore della lega si può tranquillamente dire che la superstar dei Bucks ha aggiunto un “pezzo” mancante al suo gioco offensivo. No, non il tiro da tre punti – esperiemnto a lungo inseguito ma ora quasi definitivamente abbandonato (nella stagione 2019-21 era arrivato a tentare quasi 5 triple a partita, oggi non se ne prende neppure una di media). E no, neppure i tiri liberi – eterna spada di Damocle per il greco (anzi, non ha mai fatto peggio di quest’anno, quando per la prima volta in carriera viaggia sotto il 60%). I miglioramenti offensivi però ci sono stati e riguardano il tiro dal mid-range, la mezza distanza, una fase del gioco per Antetokounmpo sempre più importante proprio alla luce della sua incapacità di essere pericoloso oltre la linea da tre punti. Il n°34 dei Bucks è infatti virtualmente inarrestabile al ferro (segna più di tutti, 17.4 punti a partita, con quasi il 74% al tiro) e in area (sfiora i 20 punti a sera, e anche qui fa meglio di tutti), ma aggiungere pericolosità allontanandosi da canestro è sempre stato un suo obiettivo. Finalmente, si può dire, raggiunto.