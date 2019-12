NBA, risultati della notte: i Lakers battono anche Utah, Milwaukee sale a 13 in fila

2/21 ©Getty

Alla sirena finale per cercare i due migliori realizzatori in casa Lakers non bisogna fare molta fatica, ma rivolgersi come sempre ai soliti noti: 26 punti e 9/11 dal campo in 26 minuti per Anthony Davis (che aggiunge anche 3 stoppate alla sua super difesa); 20 punti e 12 assist per LeBron James, sempre più leader spirituale e tecnico della squadra. Miglior partita in stagione per Rajon Rondo, che sfiora la tripla doppia da 14 punti e chiude con il massimo in stagione alla voce rimbalzi (9) e assist (12)

