NBA, LeBron James risponde alle critiche sulla sua esultanza: “Solo odio e negatività”

La risposta di Harpring e le sfide sul parquet del passato contro LeBron

Lo stesso Harpring ha replicato via Twitter, cercando di spiegare le ragioni della sua lamentela in telecronaca che ha scatenato l’ennesima polemica contro LeBron. “Non ho alcun tipo di problema in merito, infatti sono il primo ad applaudire la tua generosità e l’ispirazione che generi negli altri”, spiega l’ex giocatore di Magic, Cavaliers, Sixers e soprattutto Jazz – con cui ha giocato le ultime sette stagioni prima del ritiro nel 2009. “Il mio lavoro è quello di commentare partite di pallacanestro, non giudicare la vita delle persone”. Una situazione scomoda per chi anche in campo in passato ha incrociato James ed è stato costretto a pagarne in qualche modo le conseguenze: nelle otto partite in cui LeBron ha sfidato Utah con Harpring in campo sono arrivate 6 vittorie per James e 2 per i Jazz. L’attuale telecronista non è mai andato oltre gli 11 punti segnati in queste sfide, mentre LeBron (all’epoca giocatore dei Cleveland Cavaliers) si è tolto qualche soddisfazione, mettendo a referto anche un match da 51 punti e 8 assist a soli 21 anni in trasferta: chissà come l’Harpring telecronista avrebbe commentato quella super prestazione.