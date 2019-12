NBA, New York: licenziato Fizdale, Mike Miller coach ad interim

Indiana prima sfida per Miller

Il primo impegno per il coach ad interim Mike Miller sarà al Madison Square Garden contro gli Indiana Pacers nella notte tra sabato e domenica. Miller, 55 anni, era entrato a far parte dello staff di Fizdale in questa stagione dopo aver guidato per quattro anni i Westchester Knicks, la squadra di G-League di New York. Per lui un record di 108 vittorie e 92 sconfitte, tre playoff disputati in quattro stagioni e un titolo di miglior allenatore dell’anno nel 2017-18. La dirigenza Knicks spera che il cambio in panchina (in attesa di individuare il sostituto definitivo) possa dare una scossa alla squadra e una sterzata a una stagione fino a qui terribile, con New York avviata a mancare i playoff per il settimo anno consecutivo