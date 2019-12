NBA, risultati della notte: Lakers battuti da Indiana, Melli va ko in overtime

11/15 ©Getty

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS 143-120 | Terza vittoria nelle ultime quattro gare per i New York Knicks, che hanno incontrato una squadra messa ancora peggio di loro (quantomeno in classifica). Un parziale di 26-5 per aprire la gara ha messo immediatamente la sfida sui binari giusti per i padroni di casa, festeggiando non solo il massimo stagionale per punti ma anche i massimi in carriera di RJ Barrett (27 punti) e Mitchell Robinson (22+13), seguiti dai 22 di Marcus Morris e i 17 a testa di Julius Randle e Kevin Knox. Una serata di festa, almeno per una sera

