Ovviamente le condizioni in cui sono stati misurati quei salti di Stephens sono ben diverse rispetto a quello di Ronaldo. Stephens doveva concentrarsi a fare solo quelli, in una palestra attrezzata, con le scarpe da basket e il parquet sotto i piedi salendo con il braccio per toccare un’asticella; CR7 lo ha fatto durante una partita ufficiale, con le scarpe coi tacchetti, su un campo in erba, dovendo rimanere in aria a lungo (92 centesimi di secondo da quando stacca a quando riatterra) per colpire il pallone di testa più che saltare il più in alto possibile. Infatti lui stesso volò a 2.93 in un col contro il Manchester United ai tempi del Real

CR7 VOLA, TUTTI I DATI DELL'INCREDIBILE GOL ALLA SAMP