Quattro giorni dopo la vittoria nel derby, la Sampdoria perde a Marassi contro la Juventus, che ritrova momentaneamente la vetta solitaria della classifica. Una sconfitta maturata a causa di due gol meravigliosi segnati da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, come ha sottolineato anche Claudio Ranieri, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Quando fanno questi gol possiamo solo stringergli la mano, valgono da soli il prezzo del biglietto. Ronaldo ha fatto qualcosa che si vede in NBA, è rimasto su un'ora e mezza. Non c'è nulla da dire, solo complimenti".

L'allenatore blucerchiato è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi, rimasti in partita fino alla fine: "Prestazione molto positiva, arrivata nonostante le assenze e due cambi forzati. Questa prova deve darci convinzione perchè stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Peccato perchè abbiamo fatto una gran bella partita, poi loro hanno segnato due gol capolavoro. Il prossimo step per noi sarà trovare i gol. Spero che piano piano, avendo trovato un po' più di tranquillità, si riesca a fare meglio dal punto di vista offensivo".

Ranieri che ha cominciato il match schierando Ramirez e Caprari, a differenza del collega Sarri che è partito con il tridente formato da Dybala, Higuain e Ronaldo: "Quando possiamo giochiamo anche noi con il rombo, ma non è sempre possibile. I tre a centrocampo devono correre molto e i tre davanti devono sacrificarsi. Gabbiadini risente ancora di un problema all'adduttore e non so mai quanti minuti abbia nelle gambe. Nel finale volevo anche inserire Quagliarella ma sono stato costretto a fare l'ultimo cambio togliendo Murru che era sfinito".

Infine, una battuta su Buffon, guidato da Ranieri ai tempi della Juventus, che oggi ha raggiunto Paolo Maldini a quota 647 presenze Serie A: "Siamo stati due anni insieme, gli ho fatto tanti complimenti e gli auguri per Natale. Tutte cose molto normali tra di noi"