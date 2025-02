Campione a Salt Lake City nel 2023. Campione a Indianapolis nel 2024. E ora campione a San Francisco nel 2025. Mac McClung ha completato uno storico "threepeat" - storico perché nessuno era mai riuscito a vincere la gara delle schiacciate per tre anni consecutivi - e il giocatore della G League può giustamente celebrere un'impresa davvero notevole. Ma a festeggiare non sarà solo lui. Anche Pat Riley, il presidente dei Miami Heat, potrebbe stappare una buona bottiglia per la terza vittoria del giocatore degli Osceola Magic. Il perché è presto detto: fin dalla fine degli anni '80, quando era l'allenatore dei Los Angeles Lakers, Riley si è assicurato il "trademark" sul termine "threepeat", una sorta di brevetto che gli permette cioè di incassare delle royalties ogni volta che il termine viene usato in un determinato contesto. Fiutando l'opportunità di farci del business, con i Lakers campioni nel 1987 prima e nel 1988 poi, Riley si assicurò una sorta di "esclusiva" sull'uso del termine "threepeat" nella speranza che Magic, Kareem e compagni centrassero il terzo titolo NBA in fila nel 1989 (così non fu, per la vittoria dei Detroit Pistons). Ma da allora la parola "threepeat" è come se fosse di proprietà di Riley, che anche in occasione dell'ultimo Superbowl aveva raggiunto un accordo con i Kansas City Chiefs che gli avrebbe fruttato del denaro se Patrick Mahones e compagni avessero centrato il terzo successo consecutivo (cosa poi non successa per il successo degli Eagles).