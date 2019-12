NBA, risultati della notte: Antetokounmpo batte i Lakers, Houston vince in rimonta a L.A.

6/13 ©Getty

Alla sirena finale sono 40 i punti messi a referto da Russell Westbrook, massimo in stagione con la maglia dei Rockets e 44esima partita in carriera da 40+ punti per lui. Una sfida in cui ha preso per mano la squadra nel momento di massima difficoltà, giocando un super secondo tempo in cui, oltre ai canestri, non sono mancate le forzature: 13/31 dal campo, due triple fondamentali a segno, 10 rimbalzi, 5 assist, 8 palle perse e una quantità di energia enorme. Anche troppa quando si è trattato di provocare a distanza Patrick Beverley - acerrimo nemico del giocatore di Houston: un saluto dopo il sesto fallo dell'avversario che è costato un tecnico, un tiro libero cruciale per i Clippers nel finale che per fortuna di Westbrook e di Houston non ha cambiato il corso della partita

