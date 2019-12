NBA Christmas su Sky Sport: 13 partite in 24 ore, gli appuntamenti da non perdere

Ben 13 partite in fila su Sky Sport NBA in 24 ore: prima le repliche con le partite di Natale più belle e avvincenti degli anni '80, poi gli speciali esclusivi dedicati a Nico Mannion e alla prima parte di regular season e infine la scorpacciata del Christmas NBA con 5 gare in diretta in fila fino alle prime luci dell'alba del 26 dicembre. Per le vacanze quindi non prendere impegni e godetevi una programmazione esclusiva: di seguito tutti i match in onda e gli orari degli appuntamenti da non perdere