NBA, Kyle Lowry in costume debutta ne "Lo Schiaccianoci" insieme a Matt Thomas. VIDEO

Il termine cannoniere è stato accostato più volte a Kyle Lowry, ma mai prima in questi termini. La point guard dei Toronto Raptors campioni NBA infatti ha fatto il suo esordio come membro (solamente temporaneo) del prestigiosissimo National Ballet of Canada nell’ultima versione portata sul palco del “Lo schiaccianoci”, un classico del balletto che ha visto e continua a vedere rappresentazione nei teatri di tutto il mondo. Insieme a lui, anche il suo compagno da quest’anno ai Raptors Matt Thomas, entrambi chiamati a ricoprire quel ruolo di cannonieri — una sorta di bambole russe in costume che nel corso del primo atto fanno esplodere un colpo di cannone — da sempre riservati nella tradizione di questo balletto a una serie di cameo eccellenti. Ambientata nella Russia del XIX secolo, l’opera ha visto una sua versione nell’interpretazione del National Ballet of Canada fin dal 1995 e negli anni vari personaggi — tra cui due giocatori dei Maple Leafs della NHL, un astronauta ma anche due ex sindaci, per un totale di 1.080 celebrità e luminari — hanno ricoperto il ruolo dei cosiddetti “cannon doll”. Che l’onda lunga della popolarità di un titolo NBA possa contribuire ad allargare il campo di azione di un giocatore è cosa ormai nota, ma l’avventura sul palco (un diverso tipo di parquet…) di Kyle Lowry è sicuramente tra le più originali e divertenti: “Sono tremendamente intimidito ma anche felicissimo di poter partecipare al balletto”, ha fatto sapere la point guard di coach Nick Nurse, che ha strappato applausi convinti sia al pubblico di Toronto che agli altri membri della compagnia del National Ballet of Canada, capitanata dalla direttrice artistica Karen Kain.