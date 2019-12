NBA, risultati della notte: Giannis in tripla doppia, vincono i Bucks. Harden fa 47

3/19 ©Getty

SAN ANTONIO SPURS-L.A. CLIPPERS 109-134 | Al terzo tentativo le cose sono finalmente andate bene per Kawhi Leonard, alla prima vittoria in carriera contro gli Spurs a San Antonio. È lui il protagonista in casa Clippers: 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist in tre quarti di gioco, rimasto poi a godersi il meritato riposo nell’ultima frazione. Un match mai in discussione negli ultimi 30 minuti di gioco, chiuso da ben sei giocatori ospiti in doppia cifra: 21 per Harrell e 20 per Williams in uscita dalla panchina, 15 a testa per Zubac e Harkless, 11 con 11 tiri tentati per George

