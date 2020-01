È morto David Stern, la NBA dice addio all'ex commissioner

Dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso 12 dicembre mentre pranzava in un ristorante, l'ex capo NBA dal 1984 fino al 2014 è deceduto in un ospedale di New York, come annunciato dalla NBA. Aveva 77 anni e sotto la sua guida la lega ha cambiato definitivamente il proprio volto

La NBA ha annunciato che David Stern, il commissioner che l’ha guidata per tre decenni dal 1984 al 2014, è deceduto a New York all’età di 77 anni. L’avvocato newyorkese aveva subito un’emorragia cerebrale lo scorso 12 dicembre in un ristorante ed era stato immediatamente operato, ma le condizioni sono rimaste critiche fino alla sua scomparsa. L’ex commissioner, introdotto nella Hall of Fame di Springfield nel 2014, ha guidato la NBA facendola diventare una delle più grandi leghe sportive al mondo, guidando la crescita esponenziale del gioco attraverso le figure di Michael Jordan (entrato nella NBA nello stesso anno in cui è diventato commissioner), Kobe Bryant, LeBron James e tutte le altre superstar della pallacanestro, giocando un ruolo chiave anche per rendere realtà il Dream Team dei Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992. Stern aveva lasciato la guida della NBA al suo braccio destro Adam Silver nel 2014, al trentesimo anno della sua esperienza come commissioner, diventando il più longevo nella storia dello sport americano. Successivamente era rimasto coinvolto come "commissioner emeritus", continuando a fare parte della grande famiglia NBA che ora si stringe attorno alla moglie Dianne e i loro due figli.