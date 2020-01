3/23 ©Getty

Il miglior realizzatore in casa Nets invece è Spencer Dinwiddie: 19 punti e 5 assist in 23 minuti di gioco. DeAndre Jordan gioca la sua quarta partita da titolare in stagione, piazzando una doppia doppia da 10+10 contro la sua ex squadra - uno dei sette giocatori in doppia cifra che non è riuscito a evitare il quarto ko in fila per Brooklyn. L’unica notizia positiva della serata è il ritorno in gruppo nelle prossime ore di Caris LeVert: arrivano i rinforzi per un gruppo che ha bisogno di recuperare il prima possibile gli infortunati