NBA, Whiteside torna a Miami: fischi da ex e sfida al suo inquilino di casa

Lo strano rapporto inquilino-padrone di casa tra Leonard e Whiteside

C’è stato un altro incrocio curioso per Whiteside: quella col suo attuale inquilino di casa. Dopo lo scambio che li ha visti coinvolti in estate, infatti, Meyers Leonard ha affittato la villa di Whiteside a Miami, una magione a Miami Beach da 7.3 milioni di dollari. È stato lo stesso Leonard a parlarne prima della partita: “Abbiamo cercato un po’ di posti in affitto e non volevamo un appartamento. Avevamo messo gli occhi su un paio di posti, ma poi non sono andati a buon fine. Un nostro amico comune allora ci ha messi in contatto e abbiamo trovato un ottimo accordo: lui sa che avremo grande cura di casa sua mentre lui è sull’altra costa, noi possiamo rimanere lì solo per 9 mesi prima di tornare a L.A. per l’estate. Poi la casa è bellissima, arredata esattamente secondo il nostro gusto moderno. È stato un allineamento di pianeti perfetto, anche se lui non ha voluto casa nostra a Portland perché era un po’ fuori città, il che è comprensibile”.

Togliete tutto a Whiteside, ma non i suoi pesci

Whiteside si è fidato nel dare casa sua a un collega, ma non ha lasciato proprio tutto. La famosa e gigantesca vasca dei pesci con il logo degli Heat, spesso protagonista dei post sui social del centro, è rimasta vuota, visto che Whiteside ha voluto portarsi dietro tutti i 50 pesci del suo acquario. “LO abbiamo trovato vuoto, chiariamo che non ne abbiamo ucciso nessuno” ha detto Leonard da buon inquilino preoccupato delle ripercussioni del suo proprietario di casa. “Li ha fatti spedire a Portland, tutti fino all’ultimo. Ora l’acquario è vuoto, ma è davvero figo: un pezzo unico”. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.