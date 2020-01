NBA, infortunio Embiid: operazione al dito, fuori almeno 1-2 settimane

La vittoria interna contro i Boston Celtics ha portato un minimo di serenità in casa Sixers. Un toccasana, visto che durante la giornata avevano ricevuto la brutta notizia dell’operazione chirurgica a cui si dovrà sottoporre Joel Embiid. Il centro di Philadelphia, che si era infortunato all’anulare della mano sinistra durante la sfida agli Oklahoma City Thunder in un’immagine raccapricciante, dopo aver incontrato uno specialista a New York ha optato per l’operazione chirurgica per porre rimedio alla rottura del legamento collaterale radiale del dito. I tempi di recupero non sono stati stimati precisamente, con la franchigia che ha solo comunicato che verrà rivalutato tra 1-2 settimane. “È competitivo, esattamente come vi aspettereste” ha risposto coach Brett Brown alla domanda su come si sentisse il giocatore dopo la notizia. Di sicuro si è sentito meglio dopo la vittoria sui Celtics, visto che il lungo ha partecipato alla cerimonia della campana in spogliatoio comunicando tramite FaceTime sullo smartphone del GM dei Sixers Elton Brand. Philadelphia dovrà comunque trovare modo di fare fronte alla sua assenza, anche se l’arrivo in estate di Al Horford dovrebbe riuscire a colmare almeno temporaneamente il vuoto lasciato dal camerunense, anche se è stato lo stesso Brown ad annunciare grandi cambiamenti come ad esempio schierare Ben Simmons da 5: “È responsabilità mia trovare il modo di far funzionare tutto senza Joel. Non dobbiamo cambiare tutto quello che abbiamo fatto, ma intendo spostare un po’ di mobili in casa nostra” ha annunciato.