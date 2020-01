1/6 ©Getty

KYRIE IRVING | A Brooklyn non vedevano l’ora di riabbracciarlo e di sfruttare le sue qualità in campo: Irving ha risposto presente, giocando una partita al limite della perfezione contro gli Hawks. Partito titolare in quintetto al fianco di Spencer Dinwiddie, l’ex Celtics in soli 20 minuti di gioco ha chiuso con 21 punti a referto, raccolti con un (quasi) perfetto 10/11 al tiro - 90.9%, miglior percentuale in carriera in un singolo match. Una prestazione indispensabile per scavare un solco sin dalla palla a due e vincere comodamente una partita mai in discussione

