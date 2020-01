NBA, Portland chiama Bologna: “Votate per Lillard e McCollum all’All-Star Game”. VIDEO

“Ciao Bologna, lo sai che siamo città sorelle?”, inizia così il video promozionale pubblicato sui social dai Portland Trail Blazers, a caccia di voti per Damian Lillard e CJ McCollum in vista dell’All-Star Game di Chicago del prossimo 16 febbraio. Un’impresa quasi impossibile da raggiungere per il n°3 della squadra dell’Oregon, fuori dalla top-10 dei giocatori più votati dopo due settimane - a differenza di Lillard, saldamente al terzo posto tra le guardie a Ovest alle spalle dei soli Luka Doncic e James Harden. “Devi sapere che le persone a Portland vivono la vita secondo alcune semplici credenze - prosegue lo spot promozionale, in cui si alternano immagini dei colli emiliani con quelle della piovosa e moderna Portland - una felpa con cappuccio è l’ombrello di cui una persona ha bisogno [un po’ come i portici per i bolognesi, verrebbe da dire], ma la nostra convinzione più profonda è una sola: Dame e CJ meritano di essere All-Star”. A questo segue poi la spiegazione nel dettaglio della procedura di voto, che andrà avanti fino al prossimo 20 gennaio e peserà per il 50% nell’assegnazione dei 24 posti nei due roster delle squadre della gara delle stelle di Chicago. “Dal nostro punto di vista è evidente il fatto che anche il resto del mondo deve portarsi al passo”: una vera e propria richiesta di soccorso quindi, rivolta a Bologna che non solo è una delle città più vicine al mondo della pallacanestro in Italia, ma è anche gemellata con Portland dal 2004. “Puoi aiutarci a diffondere la notizia?”, chiede in chiusura l’appello dei Blazers, non menzionando mai Carmelo Anthony - anche lui in corsa per un posto, 8° nelle votazioni tra i lunghi a Ovest. Magari i bolognesi (e non solo) penseranno anche a lui: in fondo esprimere una preferenza per l’All-Star Game non costa nulla.