LOS ANGELES LAKERS-CHARLOTTE HORNETS 128-99 | Tutto facile per i Lakers che superano senza grossi problemi i Cleveland Cavaliers: il parziale decisivo che scava il solco arriva nel terzo quarto, un 37-22 da cui gli ospiti non riescono più a risollevarsi. Non pesano tra i gialloviola le assenze di Anthony Davis (che si è preso un turno di riposo in più dopo il colpo alla schiena) e quella di Rajon Rondo per un problema alla mano. Ci pensano gli altri a regalare ai Lakers la vittoria n°33 in 40 match di regular season, con sei giocatori in doppia cifra e un Dwight Howard da 21 punti e 15 rimbalzi con 9/11 dal campo in uscita dalla panchina

