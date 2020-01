NBA, la confessione di Joel Embiid: "Ho pensato di lasciare il basket"

L’inizio di tutto

Nell’articolo il giocatore, tornando indietro nel tempo, racconta anche di come l’inizio del suo viaggio dal Camerun alla NBA sia legato a suoi fratello Arthur, e di come per stare insieme a lui stava quasi rischiando di perdere la sua grande occasione. Quando si racconta la storia di Embiid si parte quasi sempre dal camp organizzato dall’ex giocatore africano Luc Richard Mbah a Moute, nel quale Embiid fu scoperto e poi portato negli USA. “Quello che tanti non sanno – racconta ora il giocatore – è che il primo giorno nel camp non mi presentai, restando a casa a giocare ai videogiochi con mio fratello. Per me era quella la cosa più bella del mondo, e poi pensavo di non avere alcuna possibilità di andare nella NBA o in un college americano. Anzi, non pensavo neanche che sarei mai stato in grado di giocare un basket organizzato”. Fortunatamente il giorno successivo il padre di Embiid lo convinse a presentarsi al camp e da lì ebbe inizio la storia che lo ha portato a essere una superstar della NBA. “Ma sapete una cosa? – racconta ancora il giocatore – ricordo meglio quel pomeriggio a giocare con mio fratello di quanto ricordi i momenti più importanti della mia carriera nel basket”.

Gli obiettivi di Joel

Dopo la delusione degli scorsi playoff, con l’eliminazione in gara-7 al secondo turno da parte dei Toronto Raptors poi campioni NBA, Embiid ha grande voglia di rivincita. “Abbiamo iniziato la stagione parlando di quanta voglia abbiamo di vincere un titolo. Siamo abbastanza bravi a parlare, incluso me. Ma parlare non basta, bisogna agire. Dobbiamo lottare ogni singola sera”. Da qui la frustrazione per non poter aiutare la squadra in questo periodo a causa dell’infortunio al dito: “Nessuno è più dispiaciuto di me per l’infortunio – scrive – ma è solo un dito. Tornerò presto e le cose andranno bene, nei playoff saremo un problema per tutti. Ve lo prometto”. Nella parte finale dell’articolo Embiid racconta della sua infinita ammirazione per i grandi lunghi del passato come Hakeem Olajuwon e Shaquille O’Neal, ma di non volerli imitare “anche perché il gioco si è evoluto rispetto agli anni '90’”, e di ispirarsi anche a giocatori in ruoli diversi dal suo come Durant, Harden e Curry. “Sono uno studente del gioco – scrive Embiid – e non siamo più nel 1995, ma nel 2020: non puoi più essere un lungo che gioca solo in post. Non voglio diventare il miglior centro della storia, ma il miglior giocatore della lega. Se vincerò il titolo sarò un po’ Hakeem, un po’ Iverson e un po’ Kobe”. Per concentrarsi sulla conquista dell’anello Embidd scrive di aver lasciato perdere il trash talking e le provocazioni sul web: “Non sto cercando di vincere un dibattito. Sto cercando di vincere un titolo”. Vedremo se sarà questo l’anno buono, l’unica certezza è che quando succederà la dedica sarà per Arthur.