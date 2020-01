NBA, programmazione Martin Luther King Day: quattro partite LIVE su Sky Sport

Una maglia speciale per il MLK Day

Come ogni anno la NBA si è unita all'associazione giocatori per realizzare una maglia speciale in onore di Martin Luther King, figura fondamentale per la lega e amatissima da tutti i suoi protagonisti. "Non possiamo camminare da soli" è la scritta sul petto, mentre sulla schiena c'è l'intera citazione di MLK: "Non possiamo camminare soli. Mentre camminiamo, dobbiamo prenderci l'impegno di marciare sempre in avanti. Non possiamo voltarci indietro".