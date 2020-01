L'impegno per lo sport femminile

Tanto simili quanto complici, padre e figlia. Per amore della figlia Kobe aveva deciso di sposare la causa del basket femminile, voleva incrementare l’interesse per la WNBA e il college basket, aveva studiato le cifre economiche con l’obiettivo di attrarre sponsor, incoraggiava le atlete a migliorare la disciplina, le abitudini e la pratica, a farsi rispettare di più con l’obiettivo di aumentare il potere contrattuale. Certo, era un interesse di parte: Kobe intravedeva un futuro da professionista per Gigi e le stava preparando il terreno sognando una WNBA sullo stesso piano della NBA maschile. “Alcune giocatrici – aveva recentemente dichiarato alla CNN - sarebbero in grado di competere nella NBA, atlete di qualità come Diana Taurasi, Maya Moore ed Elena Delle Donne”. Più in generale aveva deciso di sostenere tutto lo sport femminile, spendendosi in prima persona. C’è tutto questo dietro le lacrime inconsolabili, domenica sera in campo, di Sabrina Ionescu, attualmente la miglior giocatrice di college basket con la maglia di Oregon candidata ad essere la prima scelta del prossimo draft WNBA. La 13enne Gigi stravedeva per lei, aveva convinto il padre a conoscerla. La Ionescu ma non solo. Sono state tante le giocatrici, anche quelle della nazionale USA, coinvolte negli ultimi mesi da Kobe in stage o sessioni di allenamento all’insegna della passione e del lavoro duro. Il mondo intero piange la scomparsa di Bryant, di Gigi, delle due compagne di squadra sue coetanee – erano a bordo dell’elicottero insieme ai rispettivi genitori e all’assistent coach di Kobe Christina Mauser- , mancherà a milioni di persone l’uomo Kobe così come la leggenda Black Mamba. Ma allo sport femminile mancherà soprattutto la sua voce: negli ultimi due anni nessun uomo ha usato un megafono così potente per chiedere (e ottenere) attenzione per le donne sportive.